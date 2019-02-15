وزارة الخارجية الأمريكية تدرس إمكانية إعفاء منظمات الإغاثة من العقوبات

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كشف تقرير بثه راديو صوت أمريكيا عن أن وزارة الخارجية الأمريكية تدرس حاليا إمكانية إعفاء منظمات الإغاثة الدولية التي تقدم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية من العقوبات الدولية، ورفع حظر السفر إلى كوريا الشمالية لمسؤولي هذه المنظمات.ونقل التقرير عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الولايات المتحدة أصبحت قلقة مما جاء في التقرير الذي أعدته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بشأن نقص التغذية الحاد الذي يعاني منه مواطنو كوريا الشمالية.وأضاف المسؤول أن الحكومة الأمريكية تدرس إمكانية اتخاذ إجراءات ليتم من خلالها وصول المساعدات الإنسانية الشرعية إلى مواطني كوريا الشمالية بغض النظر عن العقوبات الدولية الصارمة.وأضاف أن الحكومة الأمريكية ليست لديها خطة لتقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية بشكل مباشر.