انخفاض في الصادرات والاستثمارات الكورية بسبب الحروب التجارية الدولية

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أرجع تقرير صادر عن وزارة التخطيط والمالية الكورية اليوم الجمعة الانخفاض الذي تتعرض له الصادرات والاستثمارات الكورية الجنوبية حاليا إلى النزاعات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، وانخفاض حجم صادرات أشباه الموصلات الكورية.وأشار التقرير إلى أن حجم صادرات أشباه الموصلات الكورية قد شهد تراجعا في شهر يناير الماضي بنسبة 5.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما شهد حجم الاستثمارت في المنشآت الصناعية تراجعا أيضا بنسبة 0.4%.وقال التقرير إن حجم مبيعات التجزئة سجل زيادة في شهر ديسمبر من العام الماضي وللشهر الثالث على التوالي، وأن عدد الموظفين الجدد قد بلغ 19 ألف شخص في يناير الماضي.ويذكر أن تقرير الوزارة هذه المرة قد خلا من التعبيرات التي كانت موجودة في التقارير المماثلة السابقة، مثل: "الأداء الجيد للاقتصاد الكوري"، و"انتعاش الاقتصاد الكوري"، وذلك بعد أن شهدت الصادرات الكورية تراجعا خلال الشهرين الماضيين.