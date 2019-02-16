الجناح اليميني في اليابان يهدد فريق دفاع ضحايا العمل القسري

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هددت مجموعة يابانية وطنية متطرفة الممثلين القانونيين لضحايا العمل القسري الكوريين في زمن الحرب، عند زيارتهم لشركة يابانية لطلب إجراء الحوار.وقد ذهب فريق الدفاع الكوري إلى مقر شركة "نيبون ستيل آند سوميتومو" في طوكيو للمرة الثالثة، منذ حكم المحكمة العليا الكورية بإلزام الشركة بتعويض أربعة ضحايا كوريين، لكن منهم 100 مليون وون.وقد أبلغوا الشركة بخطة بيع أصولها في كوريا الجنوبية في بداية هذا الشهر، ودعوها إلى التحدث مع الضحايا حتى تكتمل العملية.من جانبها، فقد رفضت الشركة الاجتماع مع فريق الدفاع، قائلًا إنه لا يوجد سبب للقيام بذلك.وقد تجمع بعض المواطنين اليابانيين، الذين يفترض أنهم ينتمون إلى مجموعات يمينية، وشتموا وهددوا المحامين الكوريين. وادعى بعضهم أن ضحايا العمل القسري قد جاءوا إلى اليابان بإرادتهم للعمل فيها.وفي أواخر العام الماضي، حكمت المحكمة العليا لصالح عشرات من الضحايا ضد شركتين يابانيتين.وفي قضية لاحقة، قررت محكمةٌ في "بوهانغ" السماح بمصادرة أصول شركة "نيبون" لتعويض الضحايا.