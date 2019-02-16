تراجع الديون الأسرية لأول مرة على الإطلاق

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تراجعت الديون الأسرية الإجمالية للمرة الأولى على الإطلاق، تزامنًا مع ظهور تأثير السياسات الحكومية للحد من المضاربات العقارية.ووفقًا لبنك كوريا والسلطات المالية المحلية الأخرى، فقد انخفضت الديون الأسرية التي منحتها البنوك وجهات الإقراض الأخرى بمقدار 200 مليار وون في يناير، مقارنة بالشهر السابق.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتراجع فيها الديون الأسرية، منذ أن بدأت السلطات المالية في جمع البيانات ذات الصلة في يناير 2015. وجدير بالذكر أن قيمة الديون الأسرية قد ارتفعت في ديسمبر الماضي بمقدار 6.6 تريليون وون على أساس شهري.كما ارتفع مقدار الديون الأسرية التي منحتها البنوك وحدها بقيمة 1.1 تريليون وون في الشهر الماضي، وهي أدنى زيادة شهرية منذ عامين.