اجتماع بين وزيرة الخارجية الكورية ونظيرها الياباني

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أجرت وزيرة الخارجية الكورية، "كانغ كيونغ هوا"، محادثاتٍ مع نظيرها الياباني "تارو كونو"، أمس الجمعة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.وقالت وزارة الخارجية في سيول، إن الجانبين بحثا التعاون من أجل نزع السلاح النووي للشمال، وتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، كما تناول الوزيران الأحكام القضائية الأخيرة بشأن العمل القسري، والعلاقات الثنائية بين البلدين.وأعربت "كانغ" عن تطلعها إلى نجاح القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، المقرر عقدها في نهاية هذا الشهر. كما اقترحت أن تعمل سيول وطوكيو معًا لإحراز تقدم حقيقي نحو نزع السلاح النووي وتحقيق السلام.وأعرب الوزير الياباني أيضًا عن أمله في الوصول إلى نتيجة جوهرية في القمة المرتقبة، وقال إنه يأمل في استمرار التواصل بين طوكيو وسيول وواشنطن فيما يتعلق بشؤون شبه الجزيرة الكورية.كما أوضحت الوزيرة موقف حكومتها من أحكام المحكمة العليا الكورية، ونقل "كونو" أيضًا موقف بلاده من نفس القضية.كما أشار المسؤولان إلى أن اجتماع الأمس يأتي بعد ثلاثة أسابيع فقط من إجراء المحادثات بينهما خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن الجانبين اتفقا على أهمية التواصل بين مختلف المستويات، عندما تكون العلاقات الثنائية متوترة.