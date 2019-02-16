الكوريتان تشكلان 4 فرق مشتركة في أولمبياد طوكيو

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قررت الكوريتان تشكيل فرق موحدة في أربع رياضات، خلال دورة الألعاب الصيفية لعام 2020 والتي ستنعقد في طوكيو.وقد أجرى وزير الرياضة الجنوبي "دو جونغ هوان" ونظيره الكوري الشمالي "كيم إيل غوك" محادثات مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ" في مقر اللجنة الأولمبية في مدينة لوزان بسويسرا أمس الجمعة.وجاء الاتفاق خلال الاجتماع، حيث سيتم تشكل فرق موحدة في كرة السلة النسائية، والهوكي الميداني للنساء، والتجديف والجودو.وستكون هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها الكوريتان بإيفاد فرق موحدة، وذلك بعد فريق هوكي الجليد النسائي الذي شارك في دورة الألعاب الشتوية في العام الماضي، التي أقيمت في مدينة "بيونغ تشانغ".وخلال الاجتماع، أعربت الكوريتان أيضًا رسميًّا عن اعتزامهما لاستضافة دورة الألعاب الصيفية لعام 2032، حيث تسعى الكوريتان إلى استضافة مشتركة للدورة، وقد اختارتا مدينتي سيول وبيونغ يانغ لاستضافة الألعاب الأولمبية.