الكوريتان تعلنان عن نيتهما في استضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2032

Photo : YONHAP News

أعلن وزير الرياضة الكوري "دو جونغ هوان" ونظيره الكوري الشمالي "كيم إيل غوك"، عن نية بلادهما في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032.وقال الوزير الكوري إن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ" قد أعرب عن دعمه لذلك، ووصف هذا العرض بأنه تاريخي، وقال إن اللجنة الدولية ستساعد في تحقيق تلك الاستضافة المشتركة.كما قال الوزير الكوري الشمالي إن الرياضة لديها قوة عظمى خاصة، وإنها يمكن أن تساهم في السلام العالمي وتحقيق الوحدة.وكانت الكوريتان تسعيان إلى استضافة دورة الألعاب الصيفية بصورة مشتركة، منذ الاتفاق على ذلك خلال القمة بين الكوريتين في سبتمبر الماضي.وقد اختارت كوريا الجنوبية العاصمة سيول لاستضافة الألعاب والمنافسات، بينما اختار الشمال مدينة بيونغ يانغ.وإلى جانب الكوريتين، تقدمت الصين وألمانيا واستراليا أيضًا بطلب لاستضافة دورة الألعاب الصيفية لعام 2032. وسيتم الإعلان عن الفائز باستضافة الدورة قبل 7 سنوات من الحدث.