وزيرة الخارجية تجتمع مع نظيرها الروسي في ألمانيا

قالت وزارة الخارجية في سيول إن وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" قد عقدت مباحثات مع وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" أمس الجمعة، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، حيث ناقشت معه العلاقات الثنائية وشؤون شبه الجزيرة الكورية.وقد أطلعت الوزيرة نظيرها الروسي على جهود سيول لتحقيق نزع السلاح النووي، وإحلال السلام الدائم في المنطقة.وقالت إن بلادها سوف تبذل قصارى جهدها لمواصلة التواصل الوثيق مع الدول المعنية، ومن بينها روسيا، سعيًا إلى تحقيق تقدم في المفاوضات النووية الجارية، وإنجاح القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.كما طالبت استمرار التعاون مع موسكو.وأعرب "لافروف" عن دعمه لحل القضايا من خلال الحوار، كما أشاد بالتطورات الأخيرة في الشؤون الكورية، وقال إن روسيا ستستمر في دورها البناء من أجل السلام ونزع السلاح النووي.كما وافق الوزيران على إعلان عام 2020، الذي سيصادف ثلاثين عاما على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسوف يقوم الجانبان بتشكيل لجنة لإقامة احتفال بهذه المناسبة.