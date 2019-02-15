مباحثات حول التعاون الدفاعي بين كوريا والإمارات

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اجتمع وزير الدفاع الكوري "جونغ كيونغ دو" أول من أمس السبت في أبوظبي مع وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع "محمد أحمد البواردي"، حيث بحث الجابنان سبل تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والصناعات ذات الصلة.وأشاد الوزير الكوري "جونغ" بالتعاون الدفاعي بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة، الذي تمت تقويته من خلال الثقة المتبادلة، معربا عن أمله في تنمية العلاقات بين البلدين.وطلب الوزير الكوري من نظيره الإماراتي الاهتمام بالشركات الكورية المشاركة في معرض الدفاع الدولي "إديكس 2019" الذي يقام حاليا في أبوظبي، داعيا إلى زيادة التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا الدفاعية.وقدم الوزير "جونغ" لنظيره الإماراتي "البواردي" شرحا حول الجهود التي تبذلها الحكومة الكورية لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية، وإنشاء نظام للسلام المستدام فيها، وطلب منه تأييد وتعاون الإمارات باعتبارها الدولة الشرق أوسطية الوحيدة التي أقامت مع كوريا الجنوبية علاقات مشاركة استراتيجية خاصة.ومن جانبه، قال الوزير "البواردي" إن الإمارات العربية المتحدة ستواصل بثبات تأييد النزع الكامل للأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية وتنمية العلاقات بين الكوريتين.وأعرب عن يقينه بأن زيارة وزير الدفاع الكوري للإمارات ستقوم بدور كبير في تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الدفاعية.كما أكد على ضرورة تنمية التبادل العسكري من خلال تبادل زيارات العسكريين من البلدين، وتبادل الزيارات التفقدية في مجالات التعليم وتعزيز الأمن المعلوماتي، من أجل مواجهة التهديدات عبر شبكة الإنترنت.