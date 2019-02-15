مسؤول كوري شمالي يتفقد الترتيبات الخاصة بزيارة كيم جونغ أون إلى فيتنام

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قام كبير مستشاري لجنة شؤون الدولة في كوريا الشمالية "كيم تشانغ سون" وبصحبته عدد من المسؤولين أمس الأحد بزيارة تفقدية لقاعدة "باك نينه" الصناعية الواقعة بالقرب من العاصمة القيتنامية هانوي، والتي من المرجح أن يقوم الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بزيارة تفقدية لها خلال إقامته هناك من أجل عقد قمته المرتقبة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".كما قام "كيم تشانغ سون" بزيارة لكل من مركز التحكم والتشغيل للسكك الحديدية في منطقة "لانغ سون"، وخليج "هالونغ باي" السياحي الواقع إلى الشرق من هانوي.وكشفت مصادر مطلعة عن أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" سيصل إلى فيتنام يوم الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري، أي قبل يومين من موعد انعقاد قمته الثانية مع الرئيس الأمريكي، المقرر لها يوما السابع والعشرين والثامن والعشرين من فبراير في هانوي.