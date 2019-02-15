بلدية سيول تضع مخططات لأولمبياد 2030 المشتركة بين الكوريتيبن

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بدأت بلدية العاصمة سيول في وضع مخططات لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2030 التي قدمت الكوريتان طلبا للجنة الأولمبية الدولية لاستضافتها بشكل مشترك، من أجل جعلها مهرجانا للسلام.وبموجب هذه المخططات التي كشفت عنها بلدية سيول أمس الأحد، سيتم تنظيم بعض المباريات داخل المنطقة منزوعة السلاح التي ترمز للمواجهة بين الكوريتين، وإجراء مباريات مقسمة بين سيول وبيونغ يانغ.وستشارك الكوريتان في خمس رياضات، منها ألعاب القوى والسباحة والتيكوندو وكرة القدم بفرق موحدة، كما سيتم إقامة مباريات في 10 رياضات في كوريا الشمالية، منها كرة السلة والجمباز والمصارعة، بينما سيتم إقامة مباريات في 18 رياضة في كوريا الجنوبية، منها الماراثون وسباق الدراجات والترياتلون، داخل المنطقة منزوعة السلاح.