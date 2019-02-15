مصر تطالب كوريا بالاستثمار والإنتاج المشترك في الصناعات الدفاعية

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عقد أمس الأحد اجتماع بين وزير الدفاع الكوري "جونغ كيونغ دو" ووزير الدولة المصري للإنتاج الحربي " محمد سعيد العصار" على هامش مشاركتهما في معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2019" المقام في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.وقال الوزير المصري "العصار" إن مصر تثق في نظام الأسلحة الفائق للقوات الكورية، معربا عن أمله في الاستثمار المشترك والإنتاج المشترك بين شركات الصناعات الدفاعية الكورية ونظيراتها المصرية.وأشاد بالجهود التي تبذلها كوريا الجنوبية لإنشاء نظام للسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا على تأييد حكومته لتنمية العلاقات بين الكورتين.ومن جانبه، طلب الوزير الكوري "جونغ" من الجانب المصري الاهتمام بالتعاون بين البلدين في مجالات الصناعات الدفاعية ، مؤكدا أن الحكومة الكورية ستبذل جهودها لتنمية التعاون المتبادل في الصناعات الدفاعية.