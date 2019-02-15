كوريا تستثمر 2,6 مليار دولار في مجالات الصحة الحيوية هذا العام

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وافقت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية اليوم الاثنين على الخطة الخاصة بتنمية التكنولوجيا الحيوية والتي تقضي باستثمار 2.93 تريليونات وون، أي ما يعادل حوالي 2.6 مليار دولار، في مجالات الصحة الحيوية خلال هذا العام، بزيادة 2.9% مقارنة بالعام الماضي.وبموجب هذه الخطة، ستقدم الحكومة الكورية دعما ماليا لتطوير التكنولوجيا الخاصة بالأدوية والأدوات الطبية الجديدة، وعمليات الدمج بين التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وقال وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "يو يونغ مين" إن التكنولوجيا الحيوية بدأت تحظى باهتمام كبير كصناعة مستقبلية ذات طاقة كامنة.