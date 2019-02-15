محادثات عمل بين واشنطن وبيونغ يانغ لتحديد موضوعات القمة الثانية

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من المتوقع عقد محادثات على مستوى العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية خلال هذا الأسبوع لتحديد الموضوعات التي سيتم بحثها في القمة الثانية التي ستعقد يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري في العاصمة الفيتنامية هانوي.وصرحت مصادر مطلعة في فيتنام أول من أمس السبت بأن مجموعة من المسؤولين الأمريكيين ستصل إلى هانوي غدا الثلاثاء لحضور تلك المحادثات.وكان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" قد قال في مقابلة مع تلفزيون "سي بي إس" يوم الأربعاء الماضي إن فريقين يقومان بالاستعداد للقمة الثانية مع كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن فريقا منهما سيتم إرساله إلى آسيا أواخر الأسبوع.وسيتم في الجولة الثانية من المحادثات على مستوى العمل في هانوي بحث القضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية والإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة مقابل ذلك.وكانت الجولة الأولى من هذه المحادثات قد عقدت في بيونغ يانغ خلال الفترة من يوم السادس وحتى الثامن من فبراير الجاري.وعلى صعيد آخر، وصل كبير مستشاري لجنة شؤون الدولة في كوريا الشمالية "كيم تشانغ سون" إلى هانوي يوم السبت الماضي، أي بعد يوم واحد من وصول نائب رئيس مكتب السكرتارية في البيت الأبيض "دانيال والاس" إلى هانوي، وسوف يبحث الجانبان القضايا المتعلقة ببروتوكول القمة الثانية.