تأجيل موعد رفع دعوى ضد 3 من نواب البرلمان التابعين لحزب كوريا الحرة المعارض

Photo : KBS News

تم تأجيل موعد رفع دعوى إلى لجنة الأخلاقيات التابعة للبرلمان ضد 3 نواب تابعين لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، وهم النائبان "كيم جين تيه" و"لي جونغ ميونغ"، والنائبة "كيم سون ليه"، بتهمة الإدلاء بتصريحات تنتقص من قيمة حركة "كوانغ جو" الديمقراطية.جاء ذلك في اجتماع عقد اليوم الاثنين للأمناء التنفيذيين عن الأحزاب السياسية في لجنة الأخلاقيات، حيث اتفقوا على عقد اجتماع بينهم يوم الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري لتحديث الموضوعات التي سيتم رفعها إلى لجنة الأخلاقيات، على أن يتم عقد اجتماع عام للجنة يوم السابع من شهر مارس القادم.الجدير بالذكر أن عدد الدعاوى التي سيتم رفعها ضد نواب البرلمان بلغت 26 دعوى، من بينها الدعوى ضد الـ3 نواب عن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي.