وسائل الإعلام اليابانية تنشر سلسلة تقارير حول انتهاك كوريا الشمالية العقوبات

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نشرت وسائل الإعلام اليابانية سلسلة من التقارير حول انتهاكات كوريا الشمالية للعقوبات الدولية، في الوقت الذي لم يتبق سوى 10 أيام على موعد انعقاد القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أمس الأحد عن تقرير صادر عن لجنة العقوبات على كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي أن برامج كوريا الشمالية الصاروخية والباليستية لا تزالان على حالها، وأن بيونغ يانغ تستخدم مطارات ومنشآت أخرى لحماية أسلحتها من ضربات محتملة.وأشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية تستخدم منشآت مدنية، من بينها مطارات، من أجل تجميع صواريخ باليستية قادرة على ضرب الولايات المتحدة وإجراء تجاربها، مؤكدا على أن منشآت يونغ بيون النووية في كوريا الشمالية لا تزال نشطة.وقالت الوكالة اليابانية إنه قد تم إرسال هذا التقرير إلى مجلس الأمن يوم الأول من شهر فبراير الجاري وأنه من المتوقع أن يتم الكشف عنه قريبا.وكانت صحيفة "يوميوري" اليابانية قد ذكرت يوم الثلاثين من يناير الماضي أن كوريا الشمالية قامت ببيع حقوقها للصيد في البحر الغربي إلى الصين، من خلال وسيط.كما ذكرت صحيفة "أساهي" اليابانية في أواخر يناير الماضي أن كوريا الشمالية لم تتخل بعد عن برامجها النووية والصاروخية.