العثور على حطام السفينة ستيلر ديزي في جنوب المحيط الأطلنطي

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عثر فريق بحث على حطام السفينة الكورية الجنوبية الغارقة "ستيلر ديزي" في جنوب المحيط الأطلنطي، وتمكن من استرجاع الصندوق الأسود منها.وقالت وزارة الخارجية في سيول اليوم الاثنين إن شركة "أوشن إنفينيتي" الأمريكية لاستكشاف قاع البحار قد عثرت على السفينة الكورية الغارقة خلال عمليات بحث أمس الأحد، واستعادت مسجل بيانات الرحلة منها. وأوضحت الشركة أن مسجل البيانات كان موضوعا في وعاء من الماء غير المتأين لمنع تآكله.كما قال مسؤول في وزارة المحيطات في سيول إن عملية تحليل البيانات التي سيتم استخراجها من المسجل بواسطة السلطات الكورية قد تستغرق عدة أشهر.ويأتي هذا الاكتشاف بعد عشرة أيام من بدء عمليات البحث عن السفينة، التي كان على متنها 260 ألف طن من خام الحديد، وطاقم من البحارة يتكون من 24 فردا، عندما غرقت على بُعد حوالي ثلاثة آلاف وسبعمائة كيلومتر قبالة سواحل أوروغواي في شهر مارس من عام 2017، حيث تم إنقاذ اثنين فقط من أفراد الطاقم.وقد يسلط هذا الاكتشاف الضوء على سبب حادث غرق السفينة الذي أودى بحياة 22 شخصا. ووسط نداءات من عائلات أعضاء الطاقم المفقودين لتحديد السبب الدقيق للغرق، وقعت حكومة كوريا الجنوبية عقدا بقيمة حوالي 3,8 مليون دولارمع "أوشن إنفينيتي" الأمريكية للبحث عن السفينة المفقودة.