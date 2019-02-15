واشنطن وبيونغ يانغ تدرسان إقامة مكاتب اتصال متبادلة

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قال تقرير بثته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تدرسان حاليا إنشاء مكاتب اتصال متبادلة، وهو ما يعتبر خطوة مهمة نحو بناء علاقات دبلوماسية رسمية.ونقلت "سي إن إن" في تقريرها الذي بثته أمس الاثنين عن مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى على علم بهذا الموضوع، أن الخطوة الأولى نحو إقامة علاقات جديدة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة يمكن أن تتمثل في أن ينشئ كل طرف مكتب ارتباط لدى الطرف الآخر.وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة يمكن أن ترسل عددا من مسؤولي الاتصال لإنشاء مكتب في كوريا الشمالية، بقيادة موظف كبير من إدارة الشؤون الكورية في وزارة الخارجية الأمريكية.وجاء هذا التقرير قبل أيام من انعقاد القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يوميْ الأربعاء والخميس من الأسبوع القادم في فيتنام.