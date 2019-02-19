انخفاض أسعار الصادرات الكورية إلى أقل مستوى خلال 27 شهرًا في يناير

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تراجعت أسعار الصادرات الكورية الجنوبية للشهر الثالث على التوالي في يناير، لتصل إلى أقل مستوى لها منذ 27 شهرًا.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري وتضمن بيانات أولية اليوم الثلاثاء، فإن السبب الرئيسي في هذا التراجع يعود إلى انخفاض أسعار الرقائق الإلكترونية.وقال التقرير إن مؤشر أسعار الصادرات قد بلغ 82,95 نقطة الشهر الماضي، بانخفاض بلغ 1% مقارنة بالشهر الأسبق.وتعتبر هذه القراءة للمؤشر هي الأقل منذ شهر أكتوبر من عام 2016 عندما وصلت إلى 80,68 نقطة.قد أعقب هذا الانخفاضَ انخفاضٌ بنسبة 3,3% مقارنة بالشهر السابق في أسعار صادرات كوريا الجنوبية الرئيسية، بما في ذلك أشباه الموصلات والأجزاء والأجهزة الإلكترونية.