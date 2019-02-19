الحوار الثلاثي يفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد ساعات العمل المرنة

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فشل الحوار الثلاثي الذي عُقد بين مسؤولين في الحكومة الكورية ورجال أعمال ومسؤولين من نقابات العمال، على الاتفاق حول تمديد فترة نظام ساعات العمل المرنة.وعقدت لجنة تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس العمل جلسة مكتملة بعد ظهر أمس الاثنين لكنها فشلت في تضييق الخلافات بين الأطراف الثلاثة بعد عشر ساعات من المحادثات.وبعد انتهاء الاجتماع في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، قال رئيس اللجنة "لي تشول سو" في تصريحات للصحفيين إنه كان من المفترض أن يتم التوصل إلى اتفاق بحلول يوم أمس الاثنين، لكن الموعد النهائي قد فات، ومن ثم قررت اللجنة مواصلة المناقشات ليوم آخر.وبموجب النظام الحالي، يجب ألا تتجاوز ساعات العمل الأسبوعية 52 ساعة، ولكن يُسمح للعمال بالعمل لمدة تصل إلى 64 ساعة في الأسبوع عند الضرورة.ويُسمح بهذه المرونة في تمديد ساعات العمل لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، لكن الحكومة تخطط لزيادة هذه المدة إلى ستة أشهر بعد أن وضعت في الاعتبار شكاوى العديد من الشركات. وفي المقابل، تعارض النقابات العمالية بقوة هذه الخطة، قائلة إن النظام المعدل سيؤثر سلبا على صحة العمال، كما سيبدد فوائد قرار تخفيض ساعات العمل.