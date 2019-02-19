تحذير من تساقط كثيف للثلوج في سيول وغيرها من المناطق الكورية

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أصدرت سلطات الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية تحذيرا من تساقط كثيف للثلوج في العاصمة سيول وأجزاء أخرى من البلاد.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم الثلاثاء إنها أصدرت هذا التحذير لسكان سيول وإنتشون وسيجونغ والمناطق الجنوبية من مقاطعة "كانغ وان" ومقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ".وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن مناطق سيول وكيونغ كي وتشونغ تشنغ والأجزاء الغربية من مقاطعة كانغ وان ستشهد أكثر من عشرة سنتيمترات من الثلوج اليوم.ومن المتوقع ان تتوقف الثلوج والأمطار في حوالى الساعة السادسة مساء في معظم المناطق.