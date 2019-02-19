توقعات بعقد جولتين من المحادثات السابقة للقمة بين واشنطن وبيونغ يانغ

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من المتوقع أن تعقد كوريا الشمالية والولايات المتحدة جولتين من المحادثات هذا الأسبوع، قبل انعقاد القمة الثانية بينهما في العاصمة الفيتنامية هانوي يوميْ الأربعاء والخميس من الأسبوع القادم.وكشفت مصادر دبلوماسية فى واشنطن أمس الاثنين عن أن "أليكس وانغ" نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والباسفيك قد غادر البلاد متوجها إلى فيتنام أمس، بينما سيغادر المبعوث الأمريكى الخاص لكوريا الشمالية "ستيفن بيغن" إلى فيتنام اليوم الأربعاء.وكان "وانغ" بصحبة "بيغون" خلال زيارته إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أجريا محادثات على مستوى العمل للتحضير للقمة.وقالت المصادر إنه من المتوقع أن تجري كوريا الشمالية والولايات المتحدة محادثات أولية اليوم الثلاثاء في فيتنام بين "وانغ" و"باك تشول" نائب رئيس اللجنة الكورية الشمالية للسلام في آسيا والمحيط الهادئ، من أجل تنسيق أجندة القمة.وبعد ذلك، من المتوقع أن يعقد الجانبان اجتماعا بين "بيغون" ونظيره الكوري الشمالي "كيم هيوك تشول" في وقت لاحق من هذا الأسبوع.