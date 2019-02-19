الرئيس مون يستقبل ولي عهد أبو ظبي الأسبوع القادم

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يستقبل الرئيس الكوري "مون جيه إين" ولي عهد أبو ظبي الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" في المكتب الرئاسي في سيول يوم الأربعاء من الأسبوع القادم.وقال المتحدث باسم الرئاسة "كيم أوي كيوم" اليوم الثلاثاء إن الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" سيصل إلى كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء القادم في زيارة رسمية تستغرق يومين.وخلال الاجتماع، يخطط الجانبان مراجعة تطورات "المشاركة الاستراتيجية الخاصة" بين البلدين التي تم تشكيلها خلال زيارة الرئيس "مون" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في مارس 2018، واعتماد بيان مشترك بشأن سبل تعزيز التعاون الثنائي.وتسعى سيول وأبو ظبي إلى توسيع التعاون في الصناعات الجديدة، بما في ذلك أشباه الموصلات وتقنيات الجيل الخامس، فضلًا عن الدفاع والزراعة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.ومن المتوقع أن يعيد "مون" التأكيد على دعم أبو ظبي لجهود سيول لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، ومناقشة السبل التي يمكن أن يعمل بها الجانبان لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة والعام.الجدير بالذكر أنه اعتبارًا من عام 2018، أصبحت الإمارات الوجهة الأكبر عالميًّا لشركات البناء الكورية، وكذلك أكبر مستورد للسلع الكورية في الشرق الأوسط.