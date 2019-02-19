القبض على سفينة صيد كورية جنوبية في روسيا

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صادرت السلطات المحلية الروسية سفينة صيد كورية جنوبية في المياه القريبة من روسيا.ووفقًا لما ذكرته قوات حرس السواحل الكورية أمس الاثنين، فقد صادرت السلطات الروسية سفينة يبلغ وزنها 69 طنًا كانت تحمل على متنها 11 شخصًا في حوالي الساعة 6:30 من صباح أول من أمس الأحد، بتهمة الصيد غير المشروع.ويجري الآن التحقيق مع طاقم السفينة في ميناء "ناخودكا" الروسي، الواقع في أقصى شرق البلاد. وقال مسؤولون في سيول إن جميع أفراد الطاقم، بمن فيهم خمسة بحارة كوريين جنوبيين، بخير.وقد أوفدت البعثة الدبلوماسية الكورية على الفور مسؤولًا قنصليًّا إلى الميناء للحصول على المزيد من المعلومات وتقديم المساعدة اللازمة للبحارة الكوريين.