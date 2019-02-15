الوظائف العامة تمثل 9% من سوق العمل الكورية في عام 2017

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كشف تقرير تضمن بيانات حكومية اليوم الثلاثاء عن أن الوظائف التي وفرتها الحكومة والشركات العامة كانت تمثل 9% من سوق العمل في كوريا الجنوبية في عام 2017.وقال التقرير إنه تم توظيف ما مجموعه 2.41 مليون شخص في القطاع العام في عام 2017، بما في ذلك الحكومة المركزية وحكومات المقاطعات والشركات المالية وغير المالية التي تديرها الدولة، مقارنة مع 2.36 مليون شخص في عام 2016.وبلغ عدد موظفي الوزارات والوكالات الحكومة 2.06 مليون موظف في عام 2017، أي ما يعادل 7.7% من إجمالي عدد الموظفين.وأظهرت البيانات أن 86% من العاملين في القطاع العام احتفظوا بمناصبهم في عامي 2016 و2017، بينما تم استبدال 14% منهم إما بسبب التقاعد أو الاستقالة أو خلق وظائف جديدة.وبحسب الجنس، احتل الرجال 55% في الوظائف العامة، حيث بلغ عددهم 1.32 مليون في عام 2017، بزيادة 0.9% عن العام الأسبق.وكان الرئيس "مون جيه إين" قد وعد بخلق 810 آلاف فرصة عمل جديدة في القطاع العام خلال فترة ولايته التي تستمر لمدة 5 سنوات، وتنتهي في مايو 2022.