استئناف مفاوضات التجارة الحرة بين كوريا وإندونسيا

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استأنفت الحكومة الكورية مفاوضات التجارة الحرة مع اندونسيا لأول مرة منذ خمس سنوات.وصرحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية بأن الوزير "كيم هيون جونغ" أعلن مع نظيره الإندونيسي "اونغار تياستو روكيتا" عن استئناف المفاوضات حول اتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وذلك خلال لقائهما في منتدى الأعمال المشترك الذي عقد بالأمس في العاصمة الإندونسية "جاكرتا".تجدر الإشارة إلى أن كوريا كانت قد أبرمت اتفاقية للتجارة الحرة مع دول آسيان العشر بما فيها إندونسيا في عام 2007، ثم بدأت في إجراء مفاوضات اقتصادية ثنائية مع إندونسيا في شهر مارس من عام 2012، إلا أن الجانبين لم يتمكنا من تضييق الفجوة في الآراء بينهما، ومن ثم توقفت المفاوضات بعد الجولة السابعة في شهر فبراير من عام 2014.وأوضحت الحكومة الكورية أنها تخطط لإبرام اتفاقية تجارية متميزة ذات منافع متبادلة، تشمل التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي.وقال الوزير الكوري "كيم" إنه يخطط لتركيز طاقة التفاوض من أجل إنهاء المفاوضات في أقرب وقت ممكن في غضون هذا العام حتى تستطيع الشركات الكورية التنافس في ظروف مواتية مع شركات الدول الأخرى.ومن المقرر أن يناقش الوزير الكوري أيضا التعاون في التجارة والاستثمار مع نظيره الماليزي خلال يومي 20 و21 من هذا الشهر.