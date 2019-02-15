فرقة بي تي إس تواصل عروضها المتجولة حول العالم

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تواصل فرقة "بي تي إس" الكورية، التي تحظى برواج كبير عالميا، عروضها المتجولة حول العالم بمناسبة العام الجديد.وصرحت اليوم شركة "باك هيت إنترتينمنت" الراعية للفرقة بأن "بي تي إس" ستقدم 10 عروض غنائية في 8 مدن في الأمريكيتين وأوربا واليابان على مدار شهرين بدءا من مايو.تجدر الإشارة إلى أن العروض القادمة تمثل استمرارا للعروض التي بدأتها الفرقة في استاد "جام شيل" الأولمبي في سيول في شهر أغسطس من العام الماضي تحت شعار "أحب نفسك".واتخذت الفرقة شعار "أحب نفسك وتحدث عن نفسك" كعنوان جديد، وفكرة هذا العنوان ترجع إلى الكلمة التي ألقاها قائد الفرقة "آر إم" أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام الماضي بعنوان "تفضل بحب نفسك وأعلن صوتك".ومن المقرر أن تبدأ الفرقة عروضها المتجولة في استاد روس بول في لوس أنجلس يوم 4 مايو، ثم في سولجر فيلد في شيكاغو يوم 11 من نفس الشهر ثم معلب ميتلايف في مدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة يوم 18 من نفس الشهر ثم في بارك أليانز في ساو باولو بالبرازيل يوم 25، كما ستقدم عروضا في معلب ويمبلي في لندن يوم 1 يونيو ثم في استاد دو فرانس في باريس يوم 7، وأخيرا ستقدم عرضا في ناغاي استاد يانمار في أوساكا باليابان خلال يومي 6 و7 من شهر يوليو وفي إيكوبا استاد شيجووكا خلال يومي 13 و14 من نفس الشهر.الجدير بالذكر أن فرقة بي تي إس كانت قد بدأت عروضها المتجولة تحت شعار "أحب نفسك" في العام الماضي حيث نجحت في بيع جميع التذاكر لاثنين وأربعين عرضا في 20 منطقة في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وهولندا وألمانيا وفرنسا واليابان وهونغ كونغ وتايلاند.وأقامت الفرقة عرضا في ملعب سيتي فيلد الذي يستوعب أربعين ألف مقعد في نيويورك بالولايات المتحدة لتصبح أول فرقة كورية في هذا المجال.وقالت الشركة إن الفرقة ستقدم جميع عروضها القادمة في استادات وأنها ستحقق علامة جديدة باعتبارها الفرقة القادرة على تقديم عروض غنائية في استادات في جميع أنحاء العالم.