المباحثات الثلاثية تتوصل إلى اتفاق حول نظام العمل المرن

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نجحت لجنة الاقتصاد والمجتمع والعمل التابعة للرئاسة الكورية في التوصل إلى اتفاق حول مسألة توسيع نظام العمل المرن، بعد أن أجرت مناقشات على مدار شهرين تقريبا.وحسب هذا الاتفاق، سيتم تمديد فترة العمل المرن من ثلاثة أشهر حاليا إلى ستة أشهر.ونتيجة لذلك سيمكن للعمال تحديد اوقات العمل بحرية في غضون ستة أشهر بشرط ألا يتجاوز إجمالي عدد ساعات العمل أسبوعيا 52 ساعة في المتوسط.وبالنسبة للعمل المرن الذي يتجاوز ثلاثة أشهر، سيتم تحديد أوقات العمل أسبوعيا كما سيتوجب إخطار العمال بأوقات العمل فقط قبل أسبوعين.كما تضمنت مذكرة الاتفاق حماية حقوق الصحة ومسألة حفظ الأجور اللتين ظلت دائرة العمال تطالب بهما.كما نصت المذكرة على ضرورة إعداد سبل حفظ الأجور وإبلاغ وزارة العمل بها.