الرئيس مون يتعهد بضمان مقومات الحياة الأساسية لكل المواطنين في عام 2022

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قال الرئيس "مون جيه إين" إن هدف الدولة الشامل الذي تسعى إليه حكومته يركز على ضمان مقومات الحياة الأساسية لكل مواطن كوري.جاء ذلك في تقرير لإبلاغ المواطنين بسياسة مجتمع الدولة الشاملة أعلنه الرئيس أمس في منطقة "نو وان" في سيول، حيث أضاف أن خطة بناء الدولة الشاملة تستهدف دعم كل دورة حياة جميع المواطنين بما في ذلك الرعاية والتعلم والعمل وحتى بعد الشيخوخة.كما أشار إلى أن الدولة الشاملة التي يتمتع جميع مواطنيها بمقومات الحياة الأساسية طوال حياتهم هي هدف جمهورية كوريا، مؤكدا على أنه إذا تم تنفيذ هذه الخطة بالشكل المطلوب فسوف يتمتع كل مواطن كوري سواء من الرجال والنساء، صغيرا أو كبيرا، بمقومات الحياة الأساسية في عام 2022.وقال الرئيس مون إن تحويل كوريا إلى دولة شاملة إبداعية يعني بناء دولة ينمو فيها الجميع معا اعتمادا على الإبداع، ويستفيد الجميع من النمو اعتمادا على الشمول، مشيرا إلى أنه من الصعب بناء دولة شاملة دون نمو إبداعي.وأوضح أيضا أن الأفراد يمكنهم تطوير قدراتهم في حالة التعلم حسب رغباتهم وأخذ استراحة كافية مع أسرهم والتمتع بالحياة الأساسية، وقال إن هذه الطاقة ستصبح محركا للنمو الإبداعي المستدام في عصر الثورة الصناعية الرابعة.كما كشف عن أن حكومته سوف تقوم ببناء شبكة قوية للسلامة الاجتماعية، بحيث يمكن لجميع المواطنين التمتع بالحياة الأساسية من خلال تنفيذ أربعة أهداف اجتماعية رئيسية وتوفير الخدمات الاجتماعية رفيعة المستوى، مشيرا إلى أن فرص العمل في مجال الخدمات الاجتماعية ستزداد كما سترتفع جودتها.