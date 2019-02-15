مساعد نائب وزير الطاقة الأمريكي يزور كوريا واليابان

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صرحت وزارة الخارجية الأمريكية بأن مساعد نائب وزير الطاقة الأمريكي "فرانسيس بانون" بدأ أمس جولة تشمل كلا من كوريا واليابان وتستمر حتى يوم 26 من هذا الشهر.وأوضحت الوزارة أن "بانون" سيلتقي بمسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص في البلدين خلال فترة زيارته من أجل مناقشة التعاون الإقليمي حول مسألة الطاقة وأمنها.وأضالت الوزارة أنه سيؤكد على أهمية تنويع الطاقة في منطقتي "الهند والمحيط الهادئ"، وجهود "تعزيز التطوير والنمو من خلال الطاقة في آسيا"، وهو ما يمثل عمود الطاقة في تلك المنطقة.وستستمر زيارة المسؤول الأمريكي حتى يوم الغد الخميس، حيث يلتقي بعدد من كبار المسؤولين الحكوميين وفي القطاع الخاص من أجل مناقشة علاقات التعاون المشترك.وقالت الوزارة الأمريكية إن "بانون" سيزور اليابان لحضور اجتماع لجنة الطاقة في غرفة التجارة والصناعة الأمريكية في العاصمة اليابانية طوكيو وسوف يلقي كلمة هناك.