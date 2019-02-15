الكونغرس الأمريكي يواصل منع تقديم دعم مالي إلى كوريا الشمالية هذا العام

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حظرت الولايات المتحدة تقديم دعم مالي إلى كوريا الشمالية هذا العام أيضا، مثلما كان الوضع في العام الماضي.ووفقا لمسودة قانون إنفاق الميزانية للعام المالي 2019 التي كشف عنها الكونغرس الأمريكي أمس، سيقتصر استخدام الميزانية المتعلقة بكوريا الشمالية على أنشطة مساعدة اللاجئين وتعزيز حقوق الإنسان هناك فقط.وبالنسبة لمساعدة اللاجئين الكوريين الشماليين، لن تستخدم الميزانية في مساعدة اللاجئين الكوريين الشماليين فقط، بل وأيضا في حماية اللاجئين الكوريين الشماليين في الصين وغيرها من الدول الآسيوية.لكن مسودة قانون إنفاق الميزانية حظرت استخدام الميزانية من أجل الدعم الاقتصادي، كما نصت على منع مساعدة الحكومات الأجنبية التي تُعتبر أنها شاركت مشاركة مادية في قدرات هجوم كوريا الشمالية عبرالإنترنت.وبالإضافة إلى ذلك حظرت تقديم مساعدة إلى مصر وميانمار وكامبوديا لأنها تتعاون مع كوريا الشمالية.ونصت على إمكانية إنفاق الدعم المالي المقدم إلى هذه الدول بشرط تنفيذ العقوبات الدولية على كوريا الشمالية.وقد وافق الكونغرس الأمريكي على هذه المسودة يوم 14 من هذا الشهر وأصبحت سارية المفعول بعد توقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عليها في اليوم التالي.