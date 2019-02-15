مون وترامب يعقدان محادثات قبيل القمة مع كوريا الشمالية

Photo : KBS

أجرى الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من أجل مناقشة سبل التعاون بين البلدين لإنجاح القمة الثانية المرتقبة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.وصرح المتحدث باسم المكتب الرئاسي الكوري "كيم أوي كيوم" في بيان صحفي، بأن الرئيس "مون" أجرى مباحثات عبر الهاتف مع الرئيس الأمريكي لمدة 35 دقيقة في الساعة 10 من مساء أمس الثلاثاء.وأثنى "مون" خلال المكالمة الهاتفية على "ترامب" لجهوده الدبلوماسية المستمرة لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، كما أعرب عن أمله في أن تشكل القمة الثانية بين واشنطن وبيونغ يانغ نقطة تحول حاسمة من خلال إعداد خطط مفصلة لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الأولى في سنغافوره في يونيو الماضي.وأضاف المتحدث أن "مون" عرض تقديم مساعدة كوريا الجنوبية في توفير إجراءات مناسبة تتوافق مع نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، من أجل تخفيف العبء عن الولايات المتحدة، حيث قال "مون" إن سيول مستعدة للاضطلاع بأي دور قد يطلبه "ترامب" بما في ذلك مشروعات السكك الحديدية والتعاون الاقتصادي بين الكوريتين. ومن جانبه شرح "ترامب" للرئيس الكوري تفاصيل الاستعدادات لقمة "هانوي"، والمفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ، وقال إنه يتوقع حدوث تقدم كبير في تلك القمة.