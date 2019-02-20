المبعوث الأمريكي يتوجه إلى هانوي قبيل القمة مع كوريا الشمالية

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توجه الممثل الخاص للسياسات الأمريكية تجاه كوريا الشمالية "ستيفن بيغون" إلى العاصمة الفيتنامية هانوي من أجل التحضير للقمة التي ستعقد هناك الأسبوع القادم بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "روبرت بلادينو" في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء إن "بيغون" في طريقه إلى العاصمة الفيتنامية، حيث سيواصل هناك الإعداد للقمة الثانية بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، التي ستعقد الأسبوع القادم.ومن المتوقع أن يعقد "بيغون" مباحثات استعدادا للقمة مع نظيره الكوري الشمالي "كيم هيوك تشول" غدا الخميس.ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" ثاني قمة بينهما في هانوي يومي الأربعاء والخميس من السبوع القادم.