كوريا تشارك في مؤتمر تستضيفه قوات الدفاع الذاتي اليابانية

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تشارك كوريا الجنوبية في مؤتمر دولي تستضيفه القوات البحرية اليابانية.وقال تقرير نشرته صحيفة "آساهى شيمبون" اليومية اليابانية، اليوم الأربعاء، إن كلية الأركان التابعة للقوات البحرية في طوكيو سوف تعقد ندوة حول الكليات البحرية فى دول آسيا الباسفيكية يوم الاثنين القادم، وأن قائدا بحريا من كوريا الجنوبية سوف يشارك في هذه الندوة.وسيتم خلال الندوة إجراء مناقشات بين ضباط البحرية من 18 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حول التعاون البحري في المنطقة.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها تبادل دفاعي مخطط بين سيول وطوكيو بعد تدهور العلاقات الثنائية بين البلدين بسبب ما يسمى بـ"مشكلة الرادار"، في ديسمبر.