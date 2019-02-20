ترامب يشدد على الإمكانيات الاقتصادية لكوريا الشمالية

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شدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أن كوريا الشمالية يمكن أن تتحول لتصبح قوة اقتصادية هائلة، مشيرا إلى موقعها الجغرافي المتميز بين روسيا والصين وكوريا الجنوبية.وأضاف الرئيس الأمريكي في تصريحات أدلى بها للصحفيين في مكتبه في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أنه عقد أول قمة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في شهر يونيو الماضي، وهو ما أدى إلى كسر الجليد بين البلدين.وزعم "ترامب" أن الوضع مع كوريا الشمالية كان خطيراً للغاية عندما تولى المنصب أول مرة، لكن علاقته مع "كيم" حاليا صارت قوية جداً.كما أشار "ترامب" في هذا الصدد إلى أن كوريا الشمالية لم تجرِ أي اختبارات نووية أو صاروخية مؤخرا، وهو ما يعد أمرا إيجابيا جدا، وأضاف أنه لا يوجد جدول زمني لنزع السلاح النووي، مؤكدا على أنه ليس في عجلة من أمره.ويذكر أن "ترامب" سيعقد قمته الثانية مع "كيم" في العاصمة الفيتنامية هانوي يوميْ الأربعاء والخميس من الأسبوع القادم.