انطلاق برنامج السلام والقارب الأخضر في أبريل

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أعلنت المؤسسة الكورية للبيئة اليوم أنها ستنظم الدورة الثالثة عشرة من برنامج "بيس آند غرين بوت"، أي "السلام والقارب الأخضر" في الفترة من التاسع وحتى السادس عشر من شهر أبريل القادم.ويذكر أن برنامج "السلام والقارب الأخضر" هو برنامج رحلات بحرية انطلق في عام 2005 تحت رعاية صندوق البيئة الكورية من القطاع الخاص وجمعية "قارب السلام" اليابانية غير الحكومية التي أسسها عدد من الطلاب الغاضبين من تفتيش الحكومة اليابانية على كتب التاريخ المدرسية منذ عام 2005.وخلال هذا الحدث، يركب أعضاء الجمعيتين الكورية واليابانية في سفينة واحدة، ويحاولون من خلال الاجتماع معا البحث عن حلول للمشكلات الاجتماعية والثقافية والبيئية في شمال شرق آسيا.وفي الدورات الاثنتي عشرة السابقة شارك 10 آلاف و444 مواطنا، زاروا 28 مدينة في 8 دول.وتعقد دورة هذا العام تحت عنوان "البيئة والسلام ومائة عام جديد نصنعها"، حيث سيزور خمسمائة وخمسون شخصا من كل من كوريا واليابان مدينة شانغهاي الصينية التي شهدت تأسيس الحكومة الكورية المؤقتة في شهر أبريل قبل مائة عام، كما يزورون مدينة ناكازاكي اليابانية التي سقطت فوقها قنبلتان نوويتان في الحرب العالمية الثانية، وأيضا جزيرة جيجو الكورية التي تعرضت لمأساة تاريخية رغم مناظرها الطبيعية الجميلة.كما يتم على سطح السفينة تنظيم عدد من الندوات والمحاضرات والمنتديات إلى جانب أنشطة المعايشة الثقافية وندوة حول التبادلات بين كوريا واليابان.وبهذه المناسبة قال "تيه يول" رئيس صندوق البيئة الكوري إنه سيبذل جهودا لبناء مائة عام جديدة تركز على البيئة والسلام، مشيرا إلى أن هذا العام له معنى خاص، حيث يوافق الذكرى المائة على بدء حركة الاستقلال الكوري في الأول من مارس وإنشاء الحكومة الكورية المؤقتة.