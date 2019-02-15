إعفاء مؤقت لأشخاص ضمن قائمة العقوبات على كوريا الشمالية من حظر السفر

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قرر مجلس الأمن الدولي منح إعفاء مؤقت لبعض الأشخاص ضمن قائمة العقوبات على كوريا الشمالية من حظر السفر إلى الخارج، من أجل تنفيذ الجولة الثانية من مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية المقرر عقدها الأسبوع القادم.تجدر الإشارة إلى أن عدد الكوريين الشماليين المسجلين في قائمة الأمم المتحدة والذين تم حظر تنقلهم في الخارج وتجميد أموالهم يبلغ 12 شخصا. ولكن لا تعرف هويات هؤلاء الكوريين الشماليين الذين سمح مجلس الأمن لهم بالتنقل في الخارج.وأفادت بعض وسائل الإعلام بأن السفير الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة بعث برسالة رسمية يؤكد فيها للأمم المتحدة على الصعوبات الغذائية التي تواجهها كوريا الشمالية.وقال تقرير لقناة "إن بي سي" الأمريكية إن السفير الكوري الشمالي "كيم سونغ" أوضح في رسالته أن كمية إنتاج الحبوب الغذائية في كوريا الشمالية انخفضت بمقدار 503 آلاف طن في العام الماضي بالمقارنة مع عام 2017 نتيجة لارتفاع درجات الحرارة غير العادي والجفاف والعقوبات الدولية.وأشار التقرير إلى أن اعتراف كوريا الشمالية بنقص الغذاء يعد أمرا نادرا، وأنه قد يمثل نوعا من تكتيكيات التفاوض قبل انعقد مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية.ويتوقع بعض الخبراء في الشؤون الكورية الشمالية أن بيونغ يانغ تشعر بأن القمة تمثل فرصة لإقناع الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بتخفيف العقوبات الدولية عنها، خاصة بعد أن طلبت كوريا الجنوبية والصين وروسيا من الولايات المتحدة تخفيف العقوبات.