الرئاسة تدرس تخصيص يوم تأسيس الحكومة المؤقتة كعطلة رسمية

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تدرس الرئاسة الكورية خطة لتخصيص يوم تأسيس الحكومة المؤقتة كعطلة رسمية.وتهدف الحكومة من هذه الخطة إلى التأكيد على أن جذور جمهورية كوريا ترجع إلى الحكومة المؤقتة وإنهاء الجدل حول يوم تأسيس الدولة، بمناسبة مرور 100 عام على حركة الاستقلال الكوري في الأول من مارس، وإنشاء الحكومة الكورية المؤقتة.تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المؤقتة تم تكونيها في مدينة شانغهاي الصينية يوم الرابع عشر من أبريل من عام 1919 بمشاركة عدد من المناضلين الكوريين الذين شعروا بضرورة إنشاء نظام لمقاومة الحكم الاستعماري الياباني بعد حركة الاستقلال الكوري في الأول من مارس من نفس العام.ومن المقرر أن يتم تحديد هذا اليوم كعطلة رسمية من خلال إصدار أمر رئاسي بعد موافقة مجلس الوزراء والرئيس عليه.وتنوي الرئاسة الكورية استطلاع الرأي العام حول هذا الموضوع من خلال التعاون مع وزارة المالية والاستيراتيجية ووزارة العمل.