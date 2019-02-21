سام سونغ تكشف عن هاتف جديد قابل للطي

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كشفت شركة سام سونغ للإلكترونيات عن هاتفها الذكي الجديد القابل للطي والمسمى "غالاكسي فولد"، وذلك في خضم حربها مع منافسيها الأمريكيين والصينيين في السوق الناشئة حديثًا.وقبل عرض الأنواع الأربعة من الهاتف "غالاكسي إس 10"، عرضت الشركة الهاتف الجديد "غالاكسي فولد" أمس الأربعاء خلال فعالية في سان فرانسيسكو.ويحتوي الهاتف الجديد على شاشة أمامية ذات 4 بوصات، ويتم فتحه ككتاب ليتحول إلى شاشة مرنة بحجم 7.5 بوصة، مما يوفر طريقة جديدة لأداء مهام متعددة.ويمكن تقسيم الشاشة الرئيسية إلى ثلاثة أجزاء مما يسمح للمستخدم بعرض ثلاثة برامج مختلفة في نفس الوقت.وسيتم طرح الجهاز الجديد للمستخدمين يوم 26 أبريل، وسيبلغ سعره 2.22 مليون وون كوري، أي ما يعادل 1980 دولارا.