رئيس الوزراء الهندي يزور كوريا الجنوبية

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وصل رئيس الوزراء الهندي "نارندرا مودي" إلى كوريا الجنوبية أمس الأربعاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين.ووفقًا للمكتب الرئاسي الكوري، سيعقد الرئيس "مون جيه إين" قمة ثنائية مع "مودي" غدًا الجمعة، وسيستضيف مأدبة عشاء رسمية بعد إقامة حفل للتوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين.وخلال المحادثات، تعتزم الهند تأكيد دعمها الكامل لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، ومناقشة سبل التعاون في السلام والازدهار لكوريا والعالم بأسره.كما سيناقش الجانبان طرق متابعة سياسة الجنوب الجديدة لسيول، وسياسة الهند تجاه الشرق.وسوف يشارك "مودي" اليوم الخميس في ندوة الأعمال الكورية الجنوبية الهندية، التي تستضيفها غرفة التجارة والصناعة الكورية.وتأتي زيارة "مودي" ردا على زيارة الرئيس "مون جيه إين" إلى نيودلهي في يوليو الماضي، وتعد الزيارة الثانية لرئيس الوزراء الهندي، بعد زيارته الأولى في مايو 2015.