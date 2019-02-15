إيطاليا تؤكد عودة ابنة السفير الكوري الشمالي المفقود إلى بلادها

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أفاد تقارير إخبارية بأن كوريا الشمالية أخطرت إيطاليا بأن ابنة السفير الكوري الشمالي السابق لدى روما قد عادت إلى بلادها، بعد أن ترك والدها منصبه.وقد اختفى الدبلوماسي "جو سونغ كيل" وزوجته في نوفمبر الماضي، مما أثار تكهنات بأنهما تقدما بطلب للجوء في بلد لم يتم تحديده.وقالت وزارة الخارجية الإيطالية أمس الأربعاء إن كوريا الشمالية أخطرتها يوم الخامس من ديسمبر الماضي بأن "جو" وزوجته غادرا السفارة يوم العاشر من نوفمبر، وأن ابنتهما قد أعيدت إلى بيونغ يانغ يوم الرابع عشر من نوفمبر.كما ذكرت كوريا الشمالية أن الفتاة طلبت العودة إلى كوريا الشمالية لتكون مع أجدادها، وقد رافقتها موظفات من السفارة الكورية الشمالية.وقال البيان إن وزارة الخارجية الإيطالية ليس لديها أي معلومات إضافية حول هذه القضية.