خطة لإنشاء سكك حديدية خفيفة لربط تشونغ نيانغ ني بموك دونغ

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تدرس بلدية سيول خطة لإنشاء خط سكك حديدية خفيفة تعبر شمال نهر الهان في سيول، من منطقة "موك دونغ" إلى منطقة "تشونغ نيانغ ني".وفي هذا السياق، من المتوقع أن يتم إنشاء 19 محطة على مسافة 25.7 كيلومتر تحت الأرض بين المنطقتين.وتنوي بلدية سيول ضخ حوالي تريليوني وون في هذا المشروع، متوقعة أنه سيستخدم بواسطة حوالي مائتين وعشرة آلاف شخص يوميا.كما ستقوم بلدية سيول بتحديث بعض الأجزاء في مترو الأنفاق على الخطين أربعة وخمسة بحيث يتم تسريع القطارات بين منطقة "دانغ كو كيه" ومنطقة " نام تيه نيونغ" على الخط رقم أربعة، بينما سيتم ربط بعض أجزاء الخط رقم خمسة بخط مستقيم.ومن المتوقع أن يتكلف المشروع الذي أعلنت عنه بلدية سيول من أجل إنشاء وتعديل وتحسين 10 خطوط، حوالي 7 تريليونات و200 مليار وون.وتوقعت البلدية أن يساعد المشروع على تخفيض نسبة الازدحام في مترو الأنفاق بـ30%، مع زيادة عدد الركاب بمقدار 400 ألف.كما توقعت أيضا أن ترتفع نسبة تحمل وسائل المواصلات العامة من 65 % حاليا إلى 75 % لينخفض تلوث الهواء بمقدار 15 %.