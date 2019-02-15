المؤلفة الموسيقية الكورية جين أون سوك تفوز بجائزة باخ

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اختارت حكومة مدينة هامبورغ الألمانية المؤلفة الموسيقية الكورية "جين أون سوك" للفوز بجائزة "باخ" الموسيقية لعام 2019، موضحة أن سبب الاختيار يرجع إلى أن "جين" تعتبر مؤلفة موسيقية ممتازة ظلت تطور لغة موسيقية خاصة بها فقط، وتؤثر تأثيرا مهما على الموسيقى الحديثة.تجدر الإشارة إلى أن مدينة هامبورغ كانت قد أنشأت هذه الجائزة في عام 1950، الذي صادف ذكرى مرور مائتي عام على وفاة الموسيقار الألماني الكبير "باخ"، وظلت تمنحها مرة كل أربعة أعوام لموسيقيين متميزين من جميع أنحاء العالم.وقالت المؤلفة الموسيقية الكورية "حين أون سوك" إنها تشعر بشرف كبير بالحصول على هذه الجائزة القيمة التي تمنحها مدينة هامبورغ التي تأثرت بها موسيقيا والتي أنجبت واحدا من أعظم المؤلفين الموسيقيين في التاريخ، وهو "باخ".من المتوقع أن تقام مراسم توزيع الجائزة في قاعة مدينة هامبورغ يوم الثامن والعشرين من شهر نوفمبرالقادم.