اتساع الفجوة في الدخول في كوريا

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تبين أن الفرق في الدخل قد زاد في كوريا نتيجة لانخفاض دخل الفئة منخفضة الدخل خلال الربع الرابع والأخير من العام الماضي.جاء ذلك في تقرير أصدرته هيئة الإحصاءات اليوم حول أوضاع الأسر الكورية في الربع الأخير من العام الماضي، حيث تبين أن متوسط الدخل الشهري للأسرة الكورية يبلغ 4 ملايين و606 آلاف وون، بزيادة مقدارها 3.6 % بالمقارنة مع ما كان عليه قبل عام واحد.وقال التقرير إن هذه الزيادة ترجع في الأساس إلى زيادة دخل الفئة مرتفعة الدخل، مشيرا إلى أن حجم الدخل للفئة منخفضة الدخل قد انخفض بالمقارنة مع ما كان عليه قبل عام واحد.كما تبين أن متوسط الدخل الشهري لـ20% من الفئة منخفضة الدخل بلغ مليونا و239 ألف وون، بانخفاض نسبته 17.7% مقارنة مع ما كان عليه قبل عام واحد، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2003 الذي بدأ فيه إجراء إحصاءات في هذا المجال.وقال التقرير إن أهم أسباب انخفاض دخول الفئة منخفضة الدخل يرجع إلى انخفاض فرص العمل، حيث انخفض دخل العمل بأكثر من 36% بالمقارنة مع قبل عام واحد ليبلغ 430 ألف وون فقط.كما بلغ متوسط أعمار أرباب الأسر 63.4 سنة لـ20% من الفئة منخفضة الدخل، وهو ما أدى أيضا إلى انخفاض الدخل.وفي المقابل، بلغ متوسط الدخل الشهري لـ20% من الفئة مرتفعة الدخل 9 ملايين و324 ألف وون بزيادة أكثر من 10% بالمقارنة مع العام الأسبق.ومن جانبها قالت الحكومة إنها ستنفذ إصلاحات على القيود من أجل إنعاش القطاع الخاص، مؤكدة على ضرورة إيجاد فرص عمل من أجل حل مسألة توزيع الدخل.