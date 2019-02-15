ترامب يؤكد استمرار العقوبات على كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه يود أن يرفع العقوبات عن كوريا الشمالية في مقابل اتخاذها خطوات "ذات مغزى".وأضاف "ترامب" في تصريحات للصحفيين بعد اجتماعه مع المستشار النمساوي "سباستيان كورتز" في البيت الأبيض أمس الأربعاء، أنه يحب أن يرفع العقوبات عن كوريا الشمالية، ولكن لكي يفعل ذلك فلا بد على كوريا الشمالية أن تقدم شيئًا ذا معنى خلال القمة الثانية بين البلدين.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لا يعتقد أن قمة هانوي ستكون آخر اجتماع له مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، ملمحًا إلى إمكانية عقد اجتماع ثالث.وأعاد "ترامب" التأكيد على أن كوريا الشمالية لديها إمكانات هائلة لتحقيق الرفاهية الاقتصادية على المدى الطويل، مشيرًا إلى موقعها بين كوريا الجنوبية والصين وروسيا.ومن المقرر أن يعقد "كيم" و"ترامب" قمتهما الثانية يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع القادم في هانوي عاصمة فيتنام، لمناقشة الخطوات الأخرى لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.