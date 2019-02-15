المبعوث الكوري الشمالي يصل إلى هانوي

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وصل المبعوث الكوري الشمالي الخاص لشؤون الولايات المتحدة "كيم هيوك تشول" إلى فيتنام، لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي "ستيفن بيغون"، للانتهاء من جدول أعمال القمة الثانية بين البلدين.وقد وصل المبعوث الخاص إلى مطار "نوي باي" الدولي في "هانوي" في الساعة 6:20 مساء أمس الأربعاء، برفقة كبار المسؤولين الذين زاروا واشنطن الشهر الماضي، ومن بينهم كبير المفاوضين النوويين "كيم يونغ تشول".كما يضم الوفد "تشيه كانغ إيل" رئيس قسم أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الشمالية، و"كيم سونغ هيه" رئيس قسم الاستراتيجية في إدارة الجبهة المتحدة لحزب العمال الحاكم.وقد توجه الوفد الكوري الشمالي إلى دار الضيافة التابعة للحكومة الفيتنامية، حيث يقيم "كيم تشانغ صون" رئيس الديوان الرئاسي للزعيم "كيم جونغ أون"، من أجل تنسيق البروتوكول الدبلوماسي للقمة.وكان الممثل الأمريكي الخاص لسياسات كوريا الشمالية "ستيفن بيغون" قد وصل إلى هانوي أمس الأربعاء، ومن المتوقع أن يبدأ المسؤولان اجتماعهما اليوم الخميس.