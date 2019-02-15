المحكمة العليا تصدر حكما بأن سن التقاعد للعمال اليدويين 65 عاما

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أصدرت المحكمة العليا حكما يقضي بأن سن التقاعد للعمال اليدويين هو 65 عاما، وذلك في جلسة عقدت أمس الخميس بناء على دعوى الأضرار التي رفعتها أسرة طفل لقي حتفه في حوض سباحة في عام 2015، وهو الخامسة من العمر.وكانت المحكمة العليا قد أصدرت حكما في عام 1989 يقضي برفع سن التقاعد للعمال اليدويين من 55 عاما إلى 60 عاما.وأرجعت المحكمة السبب في هذا الحكم إلى تعرض المجتمع الكوري لتغييرات كبيرة وسريعة في الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والأحوال المعيشة.وأضافت أن متوسط العمر المتوقع للشعب الكوري يبلغ حاليا 80 عاما تقريبا، وأن سن التقاعد الحقيقي أصبح يتجاوز 70 عاما.وأشارت إلى أن القوانين ذات الصلة بالضمان الاجتماعي تنص على أن سن الشخوخة هو 65 عاما.وكانت المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف قد أصدرتا حكما يقضي بأن سن التقاعد للعمال اليدويين هو 60 عاما.ومن المتوقع أن يؤثر حكم المحكمة العليا الأخير على رفع رسوم التأمين وتمديد سن التقاعد ورفع سن الشيخوخة.