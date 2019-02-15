إنشاء خط جوي مباشر بين كوريا وموريشيوس في سبتمبر

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قالت وزارة الأراضي والبنية التحية والنقل الكورية اليوم الجمعة إن كوريا الجنوبية وموريشيوس قد اتفقتا على إنشاء خط جوي مباشر يربط بينهما، وتسيير 4 رحلات أسبوعيا على هذا الخط.وبموجب هذا الاتفاق، ستبدأ "إير موريشيوس" تسيير رحلاتها على الخط المباشر بين مطاري "إنتشون" الكوري و"بورت لويس" الموريشي اعتبارا من شهر سبتمبر القادم.وتستغرق الرحلة على الخط الجوي المباشر 12 ساعة، وبالتالي سيتم تقليل زمن الرحلة مقارنة بالخط غير المباشر الذي يتضمن المرور عبر هونغ كونغ أو سنغافورة أو دبي، وذلك بأكثر من ثماني ساعات.وكانت كوريا الجنوبية وموريشيوس قد أقامتا علاقات دبلوماسية عام 1971.