عفو خاص عن 4300 سجين بمناسبة ذكرى حركة الأول من مارس

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حددت وزارة العدل الكورية قائمة المستفيدين من العفو الخاص الذي سيتم إصداره بمناسبة الذكرى المائة على حركة الأول من مارس للاستقلال.وتشمل القائمة حوالي 4300 سجين، بمن فيهم سجناء خالفوا القوانين الاقتصادية أو القواعد المرورية، والمشاركون في المظاهرات، ولكن تم استبعاد السياسيين ورجال الأعمال عن العفو الخاص، بمن فيهم النائب السابق عن الحزب التقدمي الموحد "لي سوك كي" ورئيسة الوزراء السابقة "هان ميونغ سوك" وحاكم مقاطعة كانغ وون السابق "لي كوانغ جيه".وستقدم وزارة العدل قائمة بأسماء المستفيدين من العفو الخاص إلى الرئيس الكوري "مون جيه إين" خلال الأسبوع القادم للحصول على المصادقة عليها.الجدير بالذكر أن الرئيس "مون جيه إين" أصدر عفوا خاصا في شهر ديسمبر من عام 2017 بعد توليه السلطة، استفاد منه 6 آلاف و444 شخصا.