الرئيس مون جيه إين يعقد محادثات قمة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

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عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الجمعة في سيول محادثات قمة مع رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" الذي يقوم حاليا بزيارة لكوريا الجنوبية تستغرق يومين ردا على الزيارة التي قام بها الرئيس "مون" إلى الهند في العام الماضي.وعبر الرئيس "مون" عن أمله في أن تكون زيارة رئيس الوزراء الهندي "مودي" لكوريا الجنوبية فرصة جيدة لتعزيز العلاقات بين البلدين.وأضاف أن هذا العام سيكون عاما خاصا للبلدين نظرا لأن الهند تحتفل فيه بالذكرى الخمسين بعد المائة على مولد المناضل السياسي "مهاتما غاندي"، وأن كوريا الجنوبية تحتفل فيه بالذكرى المئوية لحركة الأول من مارس للاستقلال وتأسيس حكومة مؤقتة كورية.وأشاد الرئيس "مون" بعلاقات التعاون والود التي تم تعزيزها منذ زيارته للهند في العام الماضي، معربا عن تقديره لدعم الحكومة الهندية للسياسات التي تنتهجها الحكومة الكورية الجنوبية لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.وقال إن الهند قد تمكنت من تحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي يتجاوز 7%، ورفعت مكانتها في المجتمع الدولي بقيادة رئيس الوزراء "مودي".وأعرب عن تعازيه لضحايا االتفجير الانتحاري الأخير في إقليم كشمير، مؤكدا أن الإرهاب جريمة غير أخلاقية وغير حضارية ولا يمكن تبريرها بأي سبب من الأسباب، كما أعرب عن عزم الحكومة الكورية تعزيز التعاون مع دول العالم للقضاء على الإرهاب.ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الهندي "نازيندرا مودي" إن مستوى العلاقات بين البلدين قد تم ترقيته منذ أن قام الرئيس الكوري "مون" بزيارة للهند في شهر يوليو من العام الماضي، وأكد أن علاقات المشاركة الإستراتيجية الخاصة القائمة بين كوريا الجنوبية والهند لها معنى خاص ليس فقط للبلدين بل دول آسيا والعالم أجمع أيضا. وأعرب عن تقديره للزيارة التي قامت بها السيدة الأولى الكورية "كيم جونغ سوك" للهند للمشاركة في مهرجان "ديوالي"، مشيرا إلى أن هذا الزيارة قد ساهمت في تنمية التبادل الثقافي بين البلدين.